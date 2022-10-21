У Донецькій області відновлено газопостачання

21 жовтня 2022, 14:42

У Донецькій області відновлено газопостачання

На Донеччині відновлено газопостачання. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

У Донецькій ОВА зазначають, що навіть ці кроки не гарантують безперебійного проходження опалювального сезону, а також не забезпечують централізоване опалення на всій території області.

«Як вже повідомляв, централізоване опалення буде у 15 громадах Донеччини, у 10 громадах опалюватимуться об'єкти критичної інфраструктури та будуть облаштовані пункти обігріву. У 10 громадах на даний час централізоване опалення неможливе - передусім тому, що там точаться активні бойові дії й відновлення зруйнованої критично важливої інфраструктури неможливе», — написав Кириленко.

Також він доповнив, що опалювальний сезон стартує на Донеччині 1 листопада, але на терміни його початку, як сказав Кириленко, можуть вплинути як погода, так і військові дії – «ворог обов'язково використає фактор морозів як зброю передусім проти цивільного населення».

15 вересня мер Краматорська Олександр Гончаренко заявляв, що деокупація Ізюму в Харківській області відкриває можливість налагодити газопостачання в Донецькій області.

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