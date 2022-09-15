Освобождение Изюма дает возможность подачи газа в Донецкую область

Освобождение Изюма в Харьковской области открывает возможность наладить газоснабжение в Донецкую область. Об этом сообщил мэр Краматорска Александр Гончаренко.



«Изюм освобожден. Газопровод вдоль проходит. Ждем разминирования, ремонта и подачу газа в область», — написал он на своей странице в Facebook.



При этом Гончаренко подчеркнул, что никто на сегодняшний день не можете оценить продолжительность ремонтных работ, пока местность не будет разминирована и не будет установлен уровень разрушений газопровода и продолжительность работ.



О возможности подачи газа из Харьковской области говорил и глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. При этом в начале сентября он отмечал, что эта ветка газопровода пробита во многих местах.



Донецкая область остается без газоснабжения с весны, когда в резульате боевых действий были перебиты газопровод и резервная ветка.

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