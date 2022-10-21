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Во время последнего обмена плена освобождена судья из Мариуполя

21 октября 2022, 15:00

Во время последнего обмена плена освобождена судья из Мариуполя

Фото: 0629 Фото: 0629

Судью Ильичевского райсуда Мариуполя Юлию Матвееву освободили из плена во время последнего обмена пленными, который состоялся 17 октября. Об этом пишет 0629.

По данным издания, судья выносила приговоры коллаборантам.

Юлия Матвеева провела 7 месяцев в тюрьме.

Как рассказала журналистам ее коллега, Ирина Оборонова, женщину удалось освободить во время женского обмена. Дочь Юлии Матвеевой все это время находилась с бабушкой.

Юлия Матвеева вместе с мужем Артемом Матвеевым, 13-летней дочерью и мамой эвакуировалась из Мариуполя 19 марта.

«На Мангушском блокпосту российские оккупанты остановили машину. Кто-то им сообщил, что женщина в автомобиле – судья. Ее и мужа, бывшего директора регионального отделения Государственного бюро расследований, задержали. Ребенка и пожилую женщину вытолкали на дорогу, и они вынуждены были идти пешком к украинской территории», - говорится в сообщении.

Муж Юлии, Артем Матвеев, до сих пор находится в плену.

Фото: 0629

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