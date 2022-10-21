Під час останнього обміну полоненими звільнено суддю з Маріуполя

Фото: 0629

Суддю Іллічівського райсуду Маріуполя Юлію Матвєєву звільнили з полону під час останнього обміну полоненими, який відбувся 17 жовтня. Про це пише 0629.



За даними видання, суддя ухвалювала вироки колаборантам.



Юлія Матвєєва провела 7 місяців у в'язниці.



Як розповіла журналістам її колега Ірина Оборонова, жінку вдалося звільнити під час жіночого обміну. Дочка Юлії Матвєєвої весь цей час перебувала з бабусею.



Юлія Матвєєва разом із чоловіком Артемом Матвєєвим, 13-річною дочкою та мамою евакуювалася з Маріуполя 19 березня.



«На Мангуському блокпосту російські окупанти зупинили машину. Хтось їм повідомив, що жінка в автомобілі – суддя. Її та чоловіка, колишнього директора регіонального відділення Державного бюро розслідувань, затримали. Дитину та літню жінку виштовхали на дорогу, і вони змушені були йти пішки до української території», - йдеться у повідомленні.



Чоловік Юлії, Артем Матвєєв, досі перебуває у полоні.

Фото: 0629