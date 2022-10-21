Прокуратура начала расследование факта утренней атаки Запорожья

Правоохранители начаил расследование факта утреннего ракетного обстрела инфраструктуры Запорожья. Об этом сообщили в Запорожской областной прокуратуре.



«При процессуальном руководстве прокуроров Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)», - отметили прокуроры.



По данным следствия, 21 октября 2022 года в 8:30 утра вооруженные силы РФ совершили обстрел Запорожья ракетами С-300, ранив, по предварительной информации, пять человек. Также сообщается, что в результате попадания ракеты в пятиэтажный жилой дом разрушена стена и поврежден газопровод, а утечка газа вызвала пожар.



Как отметили в прокуратуре, из-за атаки повреждена крыша и выбиты стекла в одном из учебных заведений, повреждены и другие объекты гражданской инфраструктуры Запорожья.

Ранее утром глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщал, что российские войска ракетами атаковали Запорожье.