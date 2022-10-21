Прокуратура розпочала розслідування факту ранкової атаки Запоріжжя

Правоохоронці розпочали розслідування факту ранкового ракетного обстрілу інфраструктури Запоріжжя. Про це повідомили у Запорізькій обласній прокуратурі.



«За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)», - зазначили прокурори.



За даними слідства, сьогодні о 8:30 ранку збройні сили РФ здійснили обстріл Запоріжжя ракетами С-300, поранивши, за попередньою інформацією, п'ятьох людей. Також повідомляється, що внаслідок влучення ракети в п'ятиповерховий житловий будинок зруйновано стіну та пошкоджено газопровід, а витік газу викликав пожежу.



Як зазначили в прокуратурі, через атаку пошкоджено дах і вибито скло в одному з навчальних закладів, пошкоджено й інші об'єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя.

Раніше вранці глава Запорізької ОВА Олександр Старух повідомляв, що російські війська ракетами атакували Запоріжжя.