Российские войска ракетами атаковали Запорожье, есть раненые

Запорожье. Фото: ОВА

Российские войска сегодня утром ракетами атаковали Запорожье. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Александр Старух.



Старух призвал во время тревоги находиться в укрытиях.



«В результате вражеской атаки на территории города могут остаться обломки ракет. Не трогайте, не подходите близко, не фотографируйте. Эти части боеприпасов взрывоопасны», — подчеркнул он.



Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что зафиксировано попадание в пятиэтажный жилой дом.

Также в местном Telegram-канале показали неразорвавшуюся ракету на одной из городских улиц.

Обновлено. Руководитель ОВА уточнил, что противник атаковал город ракетами С-300. Разрушены жилой дом и объекты инфраструктуры.



«Есть трое раненых. Данные уточняются. В жилом многоэтажном доме в результате атаки повреждена газовая система, произошло возгорание, разрушена стена. На месте событий уже работают профильные службы. Также оккупант попал в школу в одном из районов Запорожья. В учебном заведении повреждена крыша и выбиты стекла. Еще были попадания в объекты инфраструктуры и на открытые территории», — сообщил Старух.

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