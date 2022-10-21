Российские войска ракетами атаковали Запорожье, есть раненые

Российские войска сегодня утром ракетами атаковали Запорожье. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Александр Старух.
Старух призвал во время тревоги находиться в укрытиях.
«В результате вражеской атаки на территории города могут остаться обломки ракет. Не трогайте, не подходите близко, не фотографируйте. Эти части боеприпасов взрывоопасны», — подчеркнул он.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что зафиксировано попадание в пятиэтажный жилой дом.
Также в местном Telegram-канале показали неразорвавшуюся ракету на одной из городских улиц.
Обновлено. Руководитель ОВА уточнил, что противник атаковал город ракетами С-300. Разрушены жилой дом и объекты инфраструктуры.
«Есть трое раненых. Данные уточняются. В жилом многоэтажном доме в результате атаки повреждена газовая система, произошло возгорание, разрушена стена. На месте событий уже работают профильные службы. Также оккупант попал в школу в одном из районов Запорожья. В учебном заведении повреждена крыша и выбиты стекла. Еще были попадания в объекты инфраструктуры и на открытые территории», — сообщил Старух.
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