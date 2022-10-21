Уоллес отказался бороться за пост премьера Британии и поддержит Джонсона

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что не собирается выдвигать свою кандидатуру на выборах премьер-министра Великобритании и склоняется к тому, чтобы поддержать Бориса Джонсона. Об этом сообщает Sky News.



«Я чувствую, что могу принести максимальную пользу в обеспечении безопасности людей в обороне, будучи министром обороны. Это работа, которую я делал, и это работа, которую я намерен продолжать делать. Поэтому я не собираюсь баллотироваться на пост премьер-министра», - отметил Уоллес.



При этом британский чиновник публично никого не поддержал на должность лидера Консервативной партии, но сказал, что склоняется к кандидатуре Бориса Джонсона.



Уоллес добавил, что партия должна сосредоточиться на том, кто принесет единство, и кто сможет выиграть следующие выборы.

20 октября Лиз Трасс объявила о своей отставке с поста лидера Консервативной партии. Она будет оставаться в должности премьер-министра, пока не будет избран ее преемник.