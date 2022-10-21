Уоллес відмовився боротися за посаду прем'єра Британії та підтримає Джонсона

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що не збирається висувати свою кандидатуру на виборах прем'єр-міністра Великобританії і схиляється до того, щоб підтримати Бориса Джонсона. Про це повідомляє Sky News.



«Я відчуваю, що можу принести максимальну користь у забезпеченні безпеки людей в обороні як міністр оборони. Це робота, яку я робив, і це робота, яку я маю намір продовжувати робити. Тому я не збираюся балотуватися на посаду прем’єр-міністра», - зазначив Уоллес.



При цьому британський урядовець публічно нікого не підтримав на посаду лідера Консервативної партії, але сказав, що схиляється до кандидатури Бориса Джонсона.



Уоллес додав, що партія має зосередитись на тому, хто принесе єдність, і хто зможе виграти наступні вибори.

20 жовтня Ліз Трасс оголосила про свою відставку з посади лідерки Консервативної партії. Вона залишатиметься на посаді прем'єр-міністерки, доки не буде обрано її наступника.