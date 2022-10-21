«ЛНР» обвинила подростка в покушении на убийство главы «сельсовета»

Группировка «ЛНР» обвинила несовершеннолетнего в покушении на убийство главы оккупационного «сельсовета».



Как сообщает так называемый «МВД ЛНР», молодой человек стал «жертвой вербовки украинских спецслужб».



«В Кременском районе гражданин 2005 года рождения предложил убить главу сельского совета. За свой поступок молодой человек надеялся получить заветный билет в Европу», — уверяют в «ЛНР».



Уточняется, что подросток рассказал, что якобы вышел на украинские спецслужбы посредством чат-ботов. В чат-боте спустя месяц ему ответили утвердительно.



«Он рассказал, что представители спецслужб дали ему наводку, что глава сельсовета живет в частном доме, возле которого растет большая ель. Подросток признался, что в ходе покушения "по ошибке" спутал хвойные деревья и залез не в тот дом, где напал на другого человека», — утверждают в «ЛНР».



Что угрожает подростку, а также иные подробности — не сообщаются.