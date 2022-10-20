«ДНР» задержала жителя Мариуполя по обвинению в терроризме

«МГБ ДНР» задержала жителя поселка Каменск Кальмиусского района Мариуполя Зайцева Виктора Владимировича, 1976 года рождения по обвинению в терроризме.



Утверждается, что в ходе проведения обыска по месту жительства нашли самодельное взрывное устройство.



Зайцева обвиняют в подготовке террористического акта в здании администрации Мариуполя в случае оккупации города российскими силами за денежное вознаграждение в размере 50 тысяч гривен. Якобы он сотрудничал с сотрудником СБУ по имени Сергей с февраля 2022 года.