«ЛНР» звинуватила підлітка у замаху на вбивство очільника «сільради»

Угруповання «ЛНР» звинуватило неповнолітнього у замаху на вбивство очільника окупаційної «сільради».



Як повідомляє так званий «МВС ЛНР», молодик став «жертвою вербування українських спецслужб».



«У Кремінському районі громадянин 2005 року народження запропонував вбити голову сільської ради. За свій вчинок молодик сподівався отримати заповітний квиток до Європи», — запевняють у «ЛНР».



Уточнюється, що підліток розповів, що нібито вийшов на українські спецслужби через чат-боти. У чат-боті через місяць йому відповіли ствердно.



«Він розповів, що представники спецслужб дали йому наведення, що голова сільради живе у приватному будинку, біля якого росте велика ялина. Підліток зізнався, що під час замаху "помилково" сплутав хвойні дерева та заліз не в той будинок, де напав на іншу людину», — стверджують у «ЛНР».



Що загрожує підлітку, а також інші подробиці — не повідомляються.