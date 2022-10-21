Депортированные украинцы смогут оформить удостоверение личности на возвращение в Украину

Правительство запускает документ-удостоверение, с которым депортированным в Россию украинцам будет легче вернуться домой. Такое решение было принято на заседании Кабмина, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



«Правительство запускает документ-удостоверение личности на возвращение в Украину. Этот документ смогут получить члены семей депортированных людей в Государственной миграционной службе», – написал он.



По его словам, получение документа будет возможно и на основе обращения Минреинтеграции. Оформление удостоверения будет бесплатным и будет производиться через пять рабочих дней.