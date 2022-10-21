Депортовані українці зможуть оформити посвідчення особи на повернення в Україну

Уряд запускає документ-посвідчення, з яким депортованим до Росії українцям буде легше повернутися додому. Таке рішення було ухвалено на засіданні Кабміну, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



«Уряд запускає документ-посвідчення особи на повернення в Україну. Цей документ матимуть змогу отримати члени сімей депортованих людей у Державній міграційній службі», – написав він.



За його словами, отримання документа буде можливим і на основі звернення Мінреінтеграції. Оформлення посвідчення буде безкоштовним і проводитиметься через п'ять робочих днів.