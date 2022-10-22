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Оккупанты обстреливают Донетчину: Трое погибших, десять раненых

22 октября 2022, 08:43

Оккупанты обстреливают Донетчину: Трое погибших, десять раненых

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли три мирных жителя — в Бахмуте. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Еще десять человек ранены: шесть — в Константиновке, двое — в Бахмуте, по одному — в Красногоровке и Парасковеевке.

По данным Донецкой ОВА, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 1073 мирных жителя. 2451 человек получил ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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