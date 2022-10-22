Окупанти обстрілюють Донеччину: Троє загиблих, десять поранених

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинули троє мирних жителів — у Бахмуті. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Ще десятьох людей поранено: шість — у Костянтинівці, двоє — у Бахмуті, по одному — у Красногорівці та Парасковіївці.



За даними Донецької ОВА, від 24 лютого в Донецькій області через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1073 мирних мешканці. 2451 особа отримала поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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