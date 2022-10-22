«ДНР»: За сутки из-за обстрелов погибли два жителя Донецка

На подконтрольной «ДНР» территории в результате обстрелов за сутки погибли двое мирных жителей.



Как сообщает так называемый «СЦКК ДНР», жертвами обстрелов стали двое мужчин — в Кировском и Куйбышевском районах Донецка. Кроме того, в Кировском районе ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц: мужчина и женщина.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли три мирных жителя. Еще десять человек ранены.



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