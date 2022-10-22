«ДНР»: За добу через обстріли загинули двоє жителів Донецька

На підконтрольній «ДНР» території внаслідок обстрілу за добу загинули двоє мирних жителів.



Як повідомляє так звана «СЦКК ДНР», жертвами обстрілів стали двоє чоловіків — у Кіровському та Куйбишевському районах Донецька. Крім того, у Кіровському районі поранення різного ступеня тяжкості отримали двоє цивільних осіб: чоловік та жінка.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу внаслідок обстрілів з боку російських сил загинули троє мирних жителів. Ще десятьох людей поранено.



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