Оккупанты били по Константиновке из «Смерча», тяжело ранены три человека

Константиновка. Фото: полиции

Российские силы обстреляли частный сектор Константиновки боеприпасами, запрещенными международными конвенциями. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области.



«Оккупанты выпустили по мирным домам ракету "Смерч", несущую многочисленные кассетные снаряды. В результате разрывов повреждено по меньшей мере десять домов, тяжелые ранения получили три человека», — проинформировали в полиции.



Отмечается, что атака на Константиновку произошла 21 октября около 14:00. Все снаряды попали по жилым домам и возле магазина. В результате взрыва была травмирована 21-летняя девушка и двое мужчин 26 и 58 лет. Раненых спасали фельдшеры медицинского пункта бригады Нацгвардии, одними из первых прибывших на помощь. Пострадавшие доставлены в больницу в тяжелом состоянии.



На место была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские проверили улицы на наличие несдетонировавших снарядов и задокументировали разрушения. Повреждения получили около десятка частных домов.



Кроме того, есть пострадавшие среди животных: погиб кот, также полицейские-парамедики помогали ротвейлеру, который был ранен.