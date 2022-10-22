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Оккупанты били по Константиновке из «Смерча», тяжело ранены три человека

22 октября 2022, 14:20

Оккупанты били по Константиновке из «Смерча», тяжело ранены три человека

Константиновка. Фото: полиции Константиновка. Фото: полиции

Российские силы обстреляли частный сектор Константиновки боеприпасами, запрещенными международными конвенциями. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области.

«Оккупанты выпустили по мирным домам ракету "Смерч", несущую многочисленные кассетные снаряды. В результате разрывов повреждено по меньшей мере десять домов, тяжелые ранения получили три человека», — проинформировали в полиции.

Отмечается, что атака на Константиновку произошла 21 октября около 14:00. Все снаряды попали по жилым домам и возле магазина. В результате взрыва была травмирована 21-летняя девушка и двое мужчин 26 и 58 лет. Раненых спасали фельдшеры медицинского пункта бригады Нацгвардии, одними из первых прибывших на помощь. Пострадавшие доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

На место была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские проверили улицы на наличие несдетонировавших снарядов и задокументировали разрушения. Повреждения получили около десятка частных домов.

Кроме того, есть пострадавшие среди животных: погиб кот, также полицейские-парамедики помогали ротвейлеру, который был ранен.

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