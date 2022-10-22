Окупанти били по Костянтинівці зі «Смерчу», тяжко поранено троє людей

22 жовтня 2022, 14:20

Окупанти били по Костянтинівці зі «Смерчу», тяжко поранено троє людей

Костянтинівка. Фото: поліції Костянтинівка. Фото: поліції

Російські сили обстріляли приватний сектор Костянтинівки боєприпасами, забороненими міжнародними конвенціями. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Донецькій області.

«Окупанти випустили по мирних будинках ракету "Смерч", яка несе численні касетні снаряди. Внаслідок розривів пошкоджено щонайменше десять будинків, тяжкі поранення отримали троє людей», — поінформували в поліції.

Наголошується, що атака на Костянтинівку відбулася 21 жовтня близько 14:00. Усі снаряди влучили в житлові будинки та біля магазину. Внаслідок вибуху було травмовано 21-річну дівчину та двох чоловіків 26 та 58 років. Поранених рятували фельдшери медичного пункту бригади Нацгвардії, які одними з перших прибули на допомогу. Постраждалих доставлено до лікарні у тяжкому стані.

На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу. Поліцейські перевірили вулиці на наявність снарядів, що не здетонували, і задокументували руйнування. Пошкодження зазнали близько десятка приватних будинків.

Крім того, є постраждалі серед тварин: загинув кіт, поліцейські-парамедики також допомагали ротвейлеру, який був поранений.

Читайте також:

У Костянтинівці вночі та вранці лунали вибухи, у соцмережах пишуть про поранених

Ще за темою

Інше
Війна Поранені
Люди
Костянтинівка

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:36
Окупанти закликали жителів Херсона негайно залишити місто
14:50
У Донецьку поранено жінку
12:48
«ЛНР»: У північних районах мобільний зв'язок буде обмежений
11:24
Пушилін заявив, що «ДНР» не змінюватиме режим комендантської години
09:59
«ДНР»: За добу через обстріли загинули двоє жителів Донецька
23:14
Донеччина розпочинає опалювальний сезон — головне за день ►
17:28
У Маріуполі зносять багатоповерхівки, щоб приховати сліди злочинів — міськрада
16:54
«ЛНР» звинуватила підлітка у замаху на вбивство очільника «сільради»
15:54
Окупанти заявили, що під обстріл у Херсоні у комгодину потрапила колона з журналістами
14:25
У Донецьку під обстріл потрапили два райони, загинули двоє чоловіків
14:03
Наступ ЗСУ на Херсон: Коли на нього чекати ►
12:53
Угрупування «ДНР» повідомило, скільки людей хоче звільнити з полону
11:08
Екс-голова районної лікарні в Сахалінській області став заступником «міністра охорони здоров'я ЛНР»
10:24
У захопленому армією РФ Маріуполі окупанти відкрили великий морг
09:49
«ДНР» та «ЛНР» назвали кількість загиблих та поранених за добу
Всі новини
15:36
Окупанти закликали жителів Херсона негайно залишити місто
15:12
Офіс президента: Через атаки окупантів 1,4 мільйона українців — без світла
14:50
У Донецьку поранено жінку
14:20
Окупанти били по Костянтинівці зі «Смерчу», тяжко поранено троє людей
13:19
ЗСУ знищили 18 крилатих ракет окупантів, випущених по Україні
12:48
«ЛНР»: У північних районах мобільний зв'язок буде обмежений
12:20
Кириленко розповів про оперативну ситуацію на Донеччині
11:49
Масштабні пошкодження: «Укренерго» оновив список регіонів, де не буде світла
11:24
Пушилін заявив, що «ДНР» не змінюватиме режим комендантської години
10:54
В «Укренерго» назвали області, де відключать світло
10:30
На Донеччині російські сили атакували 13 населених пунктів
09:59
«ДНР»: За добу через обстріли загинули двоє жителів Донецька
09:34
Масована ракетна атака вранці: Що в регіонах
08:58
Найбільше постраждав Нікополь: Війська РФ накрили вогнем Дніпропетровщину
08:43
Окупанти обстрілюють Донеччину: Троє загиблих, десять поранених
Всі новини
ВІДЕО
Окупанти били по Костянтинівці зі «Смерчу», тяжко поранено троє людей
22 жовтня, 14:20
У Костянтинівці вночі та вранці лунали вибухи, у соцмережах пишуть про поранених
22 жовтня, 08:21
Донеччина розпочинає опалювальний сезон — головне за день ►
21 жовтня, 23:14

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

 

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама