Окупанти били по Костянтинівці зі «Смерчу», тяжко поранено троє людей

Костянтинівка. Фото: поліції

Російські сили обстріляли приватний сектор Костянтинівки боєприпасами, забороненими міжнародними конвенціями. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Донецькій області.



«Окупанти випустили по мирних будинках ракету "Смерч", яка несе численні касетні снаряди. Внаслідок розривів пошкоджено щонайменше десять будинків, тяжкі поранення отримали троє людей», — поінформували в поліції.



Наголошується, що атака на Костянтинівку відбулася 21 жовтня близько 14:00. Усі снаряди влучили в житлові будинки та біля магазину. Внаслідок вибуху було травмовано 21-річну дівчину та двох чоловіків 26 та 58 років. Поранених рятували фельдшери медичного пункту бригади Нацгвардії, які одними з перших прибули на допомогу. Постраждалих доставлено до лікарні у тяжкому стані.



На місце було спрямовано слідчо-оперативну групу. Поліцейські перевірили вулиці на наявність снарядів, що не здетонували, і задокументували руйнування. Пошкодження зазнали близько десятка приватних будинків.



Крім того, є постраждалі серед тварин: загинув кіт, поліцейські-парамедики також допомагали ротвейлеру, який був поранений.