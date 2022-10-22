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Обстрелы Бахмута и Константиновки — главное за день ►

22 октября 2022, 23:43

Обстрелы Бахмута и Константиновки — главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Россия продолжает атаковать энергообъекты в Украине. Из-за ракетных ударов без света остались почти 1,5 млн украинцев.
  • Обстрел Константиновки. Российская армия нанесла удар РСЗО «Смерч». Снова под огнем Бахмут, есть погибшие.
  • Взрывы в неподконтрольном Донецке. Известно об обстреле Белгородской области РФ.
  • В Херсоне оккупанты просят жителей немедленно покинуть город. При этом сразу же после сообщения о срочной эвакуации публикуют приглашение на концерт.
  • На Луганщине российские военные сооружают «линии Вагнера». При этом они проходят не вдоль фронта, а в тылу оккупантов.
  • Продолжаются бои в направлении Сватово. Подтянуты резервы мобилизованных. Дома местных жителей в селах поблизости заняли оккупанты.

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