Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Россия продолжает атаковать энергообъекты в Украине. Из-за ракетных ударов без света остались почти 1,5 млн украинцев.
- Обстрел Константиновки. Российская армия нанесла удар РСЗО «Смерч». Снова под огнем Бахмут, есть погибшие.
- Взрывы в неподконтрольном Донецке. Известно об обстреле Белгородской области РФ.
- В Херсоне оккупанты просят жителей немедленно покинуть город. При этом сразу же после сообщения о срочной эвакуации публикуют приглашение на концерт.
- На Луганщине российские военные сооружают «линии Вагнера». При этом они проходят не вдоль фронта, а в тылу оккупантов.
- Продолжаются бои в направлении Сватово. Подтянуты резервы мобилизованных. Дома местных жителей в селах поблизости заняли оккупанты.