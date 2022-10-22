Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Росія продовжує атакувати енергооб'єкти в Україні. Через ракетні удари без світла залишилося майже 1,5 млн українців.
- Обстріл Костянтинівки. Російська армія завдала удару РСЗВ «Смерч». Знову під вогнем Бахмут є загиблі.
- Вибухи у непідконтрольному Донецьку. Відомо про обстріл Білгородської області РФ.
- У Херсоні окупанти просять мешканців негайно залишити місто. При цьому відразу після повідомлення про термінову евакуацію публікують запрошення на концерт.
- На Луганщині російські військові споруджують "лінії Вагнера". У цьому вони проходять уздовж фронту, а тилу окупантів.
- Тривають бої у напрямку до Сватового. Підтягнуто резерви мобілізованих. Будинки місцевих мешканців у селах поблизу зайняли окупанти.