Атаки дронов и ядерный взрыв. Насколько велики угрозы для Украины ►

- США берут на себя обязательство помочь Украине в усилении системы ПВО, а еще — предоставить средства для перехвата дронов.
- Украина обратилась в Секретариат ООН с просьбой расследовать продажу Ираном беспилотников России; этот запрос поддержали Франция, Великобритания и Германия.
- Россия может применить атомное оружие для устрашения, но под видом испытаний. Три возможных сценария: взрыв под водой в Черном море; взрыв над водой; взрыв на острове Змеиный.
- Предупреждение Москве из Вашингтона: ответ США не будет зависеть от масштаба применения ядерного оружия.
Детально в этих темах разбирался журналист Алексей Мацука в этом видео.