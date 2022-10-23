Атаки дронів та ядерний вибух. Наскільки великі загрози для України ►

- США беруть на себе зобов'язання допомогти Україні посилити систему ППО, а ще — надати кошти для перехоплення дронів.
- Україна звернулася до Секретаріату ООН з проханням розслідувати продаж Іраном безпілотників Росії; цей запит підтримали Франція, Великобританія та Німеччина.
- Росія може застосувати атомну зброю для залякування, але під виглядом випробувань. Три можливі сценарії: вибух під водою в Чорному морі; вибух над водою; вибух на острові Зміїний.
- Попередження Москві з Вашингтона: відповідь США не залежатиме від масштабу застосування ядерної зброї.
Детально в цих темах розбирався журналіст Олексій Мацука у цьому відео.