США, Франция и Великобритания прокомментировали обвинения Украины в попытке создать «грязную бомбу»

Министры иностранных дел США, Франции и Великобритании выступили с совместным заявлением, в котором прокомментировали прозвучавшие со стороны РФ обвинения в том, что Украина якобы готовится к применению «грязной бомбы». Об этом говорится в заявлении, обнародованном Госдепом США.



«Ранее сегодня (23 октября — Ред.) министры обороны каждой из наших стран поговорили с министром обороны России Сергеем Шойгу по его просьбе. Наши страны ясно дали понять, что все мы отвергаем откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить грязную бомбу на своей собственной территории. Мир рассмотрит любую попытку использовать это обвинение в качестве предлога для эскалации. Мы также отвергаем любой предлог для эскалации со стороны России», — говорится в сообщении.



Главы МИД также указали, что обсудили свою общую решимость продолжать поддерживать Украину и украинский народ с помощью безопасности, экономической и гуманитарной помощи.



Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом 23 октября заявил о якобы возможном применении Украиной «грязной бомбы».