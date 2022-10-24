США, Франція та Великобританія прокоментували звинувачення України у спробі створити «брудну бомбу»

Міністри закордонних справ США, Франції та Великобританії виступили зі спільною заявою, в якій прокоментували звинувачення, що прозвучали з боку РФ, в тому, що Україна нібито готується до застосування «брудної бомби». Про це йдеться у заяві, оприлюдненій Держдепом США.



«Раніше сьогодні (23 жовтня — Ред.) міністри оборони кожної з наших країн поговорили з міністром оборони Росії Сергієм Шойгом на його прохання. Наші країни ясно дали зрозуміти, що всі ми відкидаємо відверто хибні твердження Росії про те, що Україна готується застосувати брудну бомбу на власній території. Світ розгляне будь-яку спробу використати це звинувачення як привід для ескалації. Ми також відкидаємо будь-який привід для ескалації з боку Росії», — йдеться у повідомленні.



Глави МЗС також зазначили, що обговорили свою спільну рішучість продовжувати підтримувати Україну та український народ за допомогою безпеки, економічної та гуманітарної допомоги.



Раніше Міністерство оборони РФ повідомило , що глава відомства Сергій Шойгу під час телефонної розмови з міністром оборони Великобританії Беном Уоллесом 23 жовтня заявив про нібито можливе застосування Україною «брудної бомби».