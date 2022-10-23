Шойгу пугал «грязной бомбой» в Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал коллегам из Франции и Турции о якобы готовящихся «провокациях» Украины с использованием «грязной бомбы». Об этом сообщает МО РФ.



Сначала он побеседовал по телефону с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню, а затем с министром обороны Турции Хулуси Акаром.



«Генерал армии С.К.Шойгу довел до турецкого коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы"», — сказано в одном из сообщений.



Утром российское пропагандистское издание «РИА Новости», ссылаясь на «заслуживающие доверия источники в разных странах — в том числе в Украине», написало, что Киев якобы планирует взорвать ядерную бомбу и обвинить в этом Россию. Более того, так называемая «грязная бомба» уже практически готова.



Пропагандисты уверяют, что «одновременно с этим по поручению Владимира Зеленского сотрудники Офиса президента Украины из его близкого окружения осуществляют негласные контакты с представителями Великобритании по поводу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия».



По утверждению российских пропагандистов, в случае «ядерного инцидента» Москва потеряет поддержку многих своих ключевых партнеров, а «Запад снова попытается поднять вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН».