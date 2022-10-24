В захваченном армией РФ Северодонецке оставленные квартиры занимают оккупанты

В оккупированном Северодонецке в пустые квартиры покинувших город жителей расселяют коллаборантов и российских военных. Об этом сообщил мэр Северодонецка Александр Стрюк.

Он отметил, что тем, кто пошел на сотрудничество с российскими захватчиками устраивают так называемое улучшение жилищных условий за счет чужих квартир.

Также Александр Стрюк сообщил, что в некоторых районах Северодонецка выключают освещение, которое было в тех районах ранее, чтобы люди покинули свое желье, а туда могли вселиться оккупанты. Систему же централизованного отопления, по его словам, оккупационные власти Северодонецка отремонтировать не могут.

Ранее о том, что оккупанты не выпускают без специальных пропусков людей из Старобельска и Северодонецка сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.