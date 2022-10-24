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В Старобельске и Северодонецке оккупанты требуют пропуска для выезда

24 октября 2022, 09:01

В Старобельске и Северодонецке оккупанты требуют пропуска для выезда

В Старобельске и Северодонецке на захваченной войсками РФ части Луганской области оккупанты требуют у людей пропуска для выезда. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Сославшись на информацию оставшихся в Северодонецке жителей Гайдай рассказал о сложностях получения такого пропуска, из-за свободного графика местной оккупационной администрации.

Также он рассказал, что жителям Рубежного дали 10 дней на поиски свободных квартир. В них оккупанты планируют заселять коллаборантов и боевиков. По данным Гайдая, в приоритете жилье тех рубежан, которые уехали надолго.

«Из-за отказа участия в боевых действиях в Луганской области 20 частично мобилизованных россиян направили на подвал. Командование не учитывает уровень их подготовленности. Таким образом, российское военное руководство пытается удержать линию фронта. Очередной случай – в первый день «мобики» попали под минометные обстрелы, вернулись в часть, где оказалось, что все их личные вещи куда-то исчезли. Снова прозвучала команда идти на первую линию. Ограбленные отказались и отправились на этаж ниже. Голые-босые, но еще живые», - сообщил Гайдай.

Авиация Сил обороны Украины, как рассказал глава Луганской ОВА, в течение 23 октября нанесла 11 ударов по позициям оккупантов. Обстреляны 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника, а подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили 12 БПЛА «Shahed-136».

Украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили четыре пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре боеприпаса, зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и другие важные объекты российской армии.

«За прошедшие сутки отражены атаки оккупантов в районах населенных пунктов Землянки и Чугуновка, Соледар, Бахмут, Андреевка, Клищиевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Первомайское и Авдеевка.

Из разных видов вооружения россияне обстреляли следующие населенные пункты:
- на Купянском и Лиманском направлениях: Берестово, Грековка, Заречное, Ковалевка, Макеевка, Ямполевка, Каменка и Белогоровка;
- на Бахмутском направлении: Бахмутское, Бахмут, Белогоровка, Веселое, Зеленополье, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк, Озаряновка, Опытное, Соледар, Спорное и Яковлевка», - написал Гайдай.

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