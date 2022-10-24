У захопленому армією РФ Сєвєродонецьку залишені квартири займають окупанти

В окупованому Сєвєродонецьку в порожні квартири мешканців розселяють колаборантів і російських військових. Про це повідомив мер Сєвєродонецька Олександр Стрюк.

Він зазначив, що тим, хто пішов на співпрацю з російськими загарбниками, влаштовують так зване покращення житлових умов за рахунок чужих квартир.

Також Олександр Стрюк повідомив, що в деяких районах Сєвєродонецька вимикають освітлення, яке було в тих районах раніше, щоб люди залишили своє житло, а туди могли вселитися окупанти. Систему ж централізованого опалення, за його словами, окупаційна влада Сєвєродонецька відремонтувати не може.

Раніше про те, що окупанти не випускають без спеціальних перепусток людей зі Старобільська та Сєвєродонецька повідомляв голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.