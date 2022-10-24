«ДНР» поддержала российские законопроекты о запрете «ЛГБТ-пропаганды»

В «Народном совете» группировки «ДНР» поддержали пакет российских законопроектов о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».



Как сообщает пресс-служба «парламента ДНР», рассмотрены отзывы на проекты о внесении изменений в российский закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты РФ, а также на поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ.



Эти законопроекты как раз касаются запрета «ЛГБТ-пропаганды».



«Считаем, что запрет на распространение такой деструктивной информации

и применение мер по борьбе с ней являются правильными решениями», — заявил глава «Народного совета ДНР» Владимир Бидевка.



Отмечается, что «Народный совет» единогласно поддержал проекты законов. Отзывы направлены в Государственную Думу России.



Такая процедура поддержки российского закона группировкой «ДНР» была реализована впервые. Это стало возможным после аннексии территории Донецкой области Россией.

Пакет законопроектов о запрете «ЛГБТ-пропаганды» был внесен в Госдуму РФ на прошлой неделе. Ожидается, что Дума рассмотрит их в первом чтении 27 октября.



В России с 2013 года действует статья о запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». В июле 2022 года комитет Госдумы по информационной политике предложил запретить «пропаганду нетрадиционных отношений» в РФ безотносительно возраста.