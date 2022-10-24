«ДНР» підтримала російські законопроекти про заборону «ЛГБТ-пропаганди»

У «Народній раді» угруповання «ДНР» підтримали пакет російських законопроектів про заборону «пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин».



Як повідомляє прес-служба «парламенту ДНР», розглянуто відгуки на проекти про внесення змін до російського закону «Про інформацію, інформаційні технології та захист інформації» та окремі законодавчі акти РФ, а також на поправки до Кодексу про адміністративні правопорушення РФ.



Ці законопроекти стосуються заборони «ЛГБТ-пропаганди».



«Вважаємо, що заборона на поширення такої деструктивної інформації та застосування заходів щодо боротьби з нею є правильними рішеннями», — заявив голова «Народної ради ДНР» Володимир Бідьовка.



Зазначається, що «Народна рада» одноголосно підтримала проекти законів. Відгуки направлені до Державної Думи Росії.



Таку процедуру підтримки російського закону угрупуванням «ДНР» було реалізовано вперше. Це стало можливим після анексії території Донецької області Росією.

Пакет законопроектів про заборону ЛГБТ-пропаганди був внесений до Держдуми РФ минулого тижня. Очікується, що Дума розгляне їх у першому читанні 27 жовтня.



У Росії з 2013 діє стаття про заборону «пропаганди нетрадиційних сексуальних відносин серед неповнолітніх». У липні 2022 року комітет Держдуми з інформаційної політики запропонував заборонити «пропаганду нетрадиційних відносин» у РФ безвідносно до віку.