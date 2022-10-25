Штайнмайер приехал в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения России

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Керстин Гаммелин в Twitter.

„Unsere Solidarität ist ungebrochen, und so wird es bleiben.“

Bundespräsident #Steinmeier ist in der #Ukraine eingetroffen pic.twitter.com/oLYlRZMTKL — Cerstin Gammelin (@BPrSprecherin) October 25, 2022



Штайнмайер, прибыл в Киев поездом во вторник утром. В этот день должен встретиться с президентом Владимиром Зеленским.



Президент Германии должен был посетить Украину 20 октября, но его визит отменили из-за мер безопасности.



Весной Штайнмайер не смог поехать в Киев из-за нежелания украинской стороны видеть его там.