Штайнмаєр приїхав до України вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії

Федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прибув із візитом до Києва. Про це повідомляє прес-секретар президента Керстін Гаммелін у Twitter.

„Unsere Solidarität ist ungebrochen, und so wird es bleiben.“

Bundespräsident #Steinmeier ist in der #Ukraine eingetroffen pic.twitter.com/oLYlRZMTKL — Cerstin Gammelin (@BPrSprecherin) October 25, 2022



Штайнмаєр прибув до Києва поїздом у вівторок вранці. Цього дня він має зустрітися із президентом Володимиром Зеленським.



Президент Німеччини мав відвідати Україну 20 жовтня, але його візит скасували через безпеку.



Навесні Штайнмаєр не зміг поїхати до Києва через небажання української сторони бачити його там.