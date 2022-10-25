Армия РФ «Градами», артиллерией и дронами атаковала Днепропетровщину

Российские войска ночью атаковали «Градами», тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он рассказал, что оккупанты ударили по трем общинам - Никопольской, Марганецкой и Мировской.

По информации Резниченко, были повреждены дома, автомобили, пищевое предприятие и водопровод. Люди же предварительно не пострадали.

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