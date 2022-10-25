Армія РФ «Градами», артилерією та дронами атакувала Дніпропетровщину

Російські війська вночі атакували «Градами», важкою артилерією та дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він розповів, що окупанти вдарили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Мирівській.

За інформацією Резніченка, було пошкоджено будинки, автомобілі, харчове підприємство та водопровід. Люди попередньо не постраждали.

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