Армія РФ «Градами», артилерією та дронами атакувала Дніпропетровщину

25 жовтня 2022, 09:13

Армія РФ «Градами», артилерією та дронами атакувала Дніпропетровщину

Російські війська вночі атакували «Градами», важкою артилерією та дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровської області. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він розповів, що окупанти вдарили по трьох громадах - Нікопольській, Марганецькій та Мирівській.

За інформацією Резніченка, було пошкоджено будинки, автомобілі, харчове підприємство та водопровід. Люди попередньо не постраждали.

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