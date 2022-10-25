В Мелитополе произошел взрыв у здания «губернатора» Балицкого

Последствия взрыва в Мелитополе. Фото: соцсети

В оккупированном Мелитополе Запорожской области сегодня утром произошел взрыв у бизнес-центра, где находится пророссийский телеканал «ЗаТВ».



Как сообщает «РИА Новости», взорвался припаркованный рядом со зданием автомобиль.



Взрывной волной повредило фасад и окна в здании.



«РИА Мелитополь» отмечает что бизнес-центр, возле которого произошел взрыв, принадлежит Евгению Балицкому, который после захвата части Запорожской области Россией стал главой оккупационной администрации региона.



«Известно, что это был один из центров принятия решений оккупационной власти. Здесь в подвале регулярно проводили планерки предатели из команды гауляйтера Евгения Балицкого», — пишет издание.



Также в этом здании находится пророссийский телеканал «ЗаТВ».



Российский пропагандист Александр Малькевич, который курирует СМИ на оккупированных территориях, сообщил, что в результате взрыва пострадали пять человек — сотрудники холдинга «ЗаМедиа» и другие жители.