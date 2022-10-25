Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В Мелитополе произошел взрыв у здания «губернатора» Балицкого

Обновлено
25 октября 2022, 09:18

В Мелитополе произошел взрыв у здания «губернатора» Балицкого

Последствия взрыва в Мелитополе. Фото: соцсети Последствия взрыва в Мелитополе. Фото: соцсети

В оккупированном Мелитополе Запорожской области сегодня утром произошел взрыв у бизнес-центра, где находится пророссийский телеканал «ЗаТВ».


Как сообщает «РИА Новости», взорвался припаркованный рядом со зданием автомобиль.

Взрывной волной повредило фасад и окна в здании.

«РИА Мелитополь» отмечает что бизнес-центр, возле которого произошел взрыв, принадлежит Евгению Балицкому, который после захвата части Запорожской области Россией стал главой оккупационной администрации региона.

«Известно, что это был один из центров принятия решений оккупационной власти. Здесь в подвале регулярно проводили планерки предатели из команды гауляйтера Евгения Балицкого», — пишет издание.

Также в этом здании находится пророссийский телеканал «ЗаТВ».

Российский пропагандист Александр Малькевич, который курирует СМИ на оккупированных территориях, сообщил, что в результате взрыва пострадали пять человек — сотрудники холдинга «ЗаМедиа» и другие жители.

Еще по теме

Места
Мелитополь
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:06
Оккупанты в Херсонской области пообещали выдворять за отказ принимать рубли
12:56
В Мариуполе началась раздача российских паспортов
10:34
Российские войска заминировали берег реки Красная на Луганщине
09:25
В оставленные дома жителей Сватово и Лисичанска заселяются оккупанты
09:18
В Мелитополе произошел взрыв у здания «губернатора» Балицкого
23:45
Армия РФ создает иллюзию отступления из Херсона — главное за день ►
17:31
«ДНР» поддержала российские законопроекты о запрете «ЛГБТ-пропаганды»
17:27
В Донецке рассказали о проблемах с отоплением
15:29
В захваченном армией РФ Северодонецке оставленные квартиры занимают оккупанты
14:23
Из оккупированного Херсона исчезли памятники российским военачальникам
13:51
Оккупанты взяли в плен детей из Энергодара — Федоров
11:00
Армия РФ готовится к обороне Херсона, а не покидает город — ГУР МОУ
09:16
«Л-ДНР»: За сутки в ходе обстрелов ранены семь человек
09:01
В Старобельске и Северодонецке оккупанты требуют пропуска для выезда
00:14
Обстрелы на Донбассе и юге Украины — главное за день ►
все новости
13:47
НГУ показала, как сейчас выглядит деоккупированная Белогоровка
13:40
За октябрь из опасных регионов эвакуировалось около 18 тысяч украинцев - Минреинтеграции
13:06
Оккупанты в Херсонской области пообещали выдворять за отказ принимать рубли
12:56
В Мариуполе началась раздача российских паспортов
11:53
Украина вернула тела еще 25 погибших военных
11:49
В Мариуполе расширили перечень домов под снос
11:23
«Укрэнерго» ограничивает потребление электроэнергии для населения и предприятий по всей Украине
11:11
Оккупанты обстреляли 19 жилых домов в Донецкой области за сутки
11:10
Фон дер Ляйен: Еврокомиссия работает над тем, чтобы выделить Украине в 2023 году 18 млрд евро
10:34
Российские войска заминировали берег реки Красная на Луганщине
10:29
США рассматривают возможность предоставления Украине системы ПВО Hawk — Reuters
09:25
В оставленные дома жителей Сватово и Лисичанска заселяются оккупанты
09:18
В Мелитополе произошел взрыв у здания «губернатора» Балицкого
09:13
Армия РФ «Градами», артиллерией и дронами атаковала Днепропетровщину
09:08
В Донецкой области из-за обстрелов погибли 7 жителей Бахмута
все новости
ВИДЕО
Армия РФ создает иллюзию отступления из Херсона — главное за день ►
24 октября, 23:45
Разбито почти все: Как выживают освобожденные села на границе Донетчины и Харьковщины
23 октября, 18:31
Атаки дронов и ядерный взрыв. Насколько велики угрозы для Украины ►
23 октября, 12:32

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама