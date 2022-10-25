У Мелітополі стався вибух біля будівлі «губернатора» Балицького

Наслідки вибуху у Мелітополі. Фото: соцмережі

В окупованому Мелітополі Запорізької області сьогодні вранці стався вибух біля бізнес-центру, де розташований проросійський телеканал «ЗаТВ».



Як повідомляє «РИА Новости», вибухнув припаркований поряд із будівлею автомобіль.



Вибуховою хвилею пошкодило фасад та вікна у будівлі.



«РІА Мелітополь» зазначає, що бізнес-центр, біля якого стався вибух, належить Євгену Балицькому, який після захоплення частини Запорізької області Росією став головою окупаційної адміністрації регіону.



«Відомо, що це був один із центрів прийняття рішень окупаційної влади. Тут у підвалі регулярно проводили планерки зрадники з команди гауляйтера Євгена Балицького», — пише видання.



Також у цій будівлі знаходиться проросійський телеканал «ЗаТВ».



Російський пропагандист Олександр Малькевич, який курує ЗМІ на окупованих територіях, повідомив, що внаслідок вибуху постраждали п'ятеро людей — співробітники холдингу «ЗаМедіа» та інші жителі.