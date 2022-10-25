США рассматривают возможность предоставления Украине системы ПВО Hawk — Reuters

США рассматривают возможность передачи более старых систем противовоздушной обороны HAWK Украине, чтобы помочь ей сбивать российские беспилотники и крылатые ракеты. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.



Зенитно-ракетный комплекс средней дальности HAWK должен стать усилением ракетных систем Stinger.



Reuters не смог определить сколько систем и ракет Hawk Соединенные Штаты имеют для передачи. Белый дом отказался от комментариев.



MIM-23 Hawk – американский зенитно-ракетный комплекс средней дальности производства компании Raytheon. Принятый на вооружение в 1960 году и с тех пор прошел несколько программ модернизации.