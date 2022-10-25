США розглядають можливість передачі більш старих систем протиповітряної оборони HAWK Україні, щоб допомогти їй збивати російські безпілотники та крилаті ракети. Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох американських чиновників.



Зенітно-ракетний комплекс середньої дальності HAWK має стати посиленням ракетних систем Stinger.



Reuters не зміг визначити скільки систем та ракет Hawk Сполучені Штати мають для передачі. Білий дім відмовився від коментарів.



MIM-23 Hawk – американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності виробництва Raytheon. Прийнятий на озброєння 1960 року і з того часу пройшов кілька програм модернізації.