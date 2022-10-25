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Фон дер Ляйен: Еврокомиссия работает над тем, чтобы выделить Украине в 2023 году 18 млрд евро

25 октября 2022, 11:10

Фон дер Ляйен: Еврокомиссия работает над тем, чтобы выделить Украине в 2023 году 18 млрд евро

Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорит о том, что она работает с государствами-членами Европейского союза с целью предоставления Украине 1,5 миллиарда евро ежемесячно до окончания войны. Об этом она сказала во вторник в Берлине, сообщает «Интерфакс-Украина».

Такой объем финансирования позволит ЕС предоставить Украине 18 миллиардов евро в 2023 году, отметила фон дер Ляйен.

«Украине нужна срочная помощь и реабилитация, восстановление, поддержка ежедневного функционирования и выживания — зарплаты, пенсии и другие выплаты. По оценкам международных финансовых экспертов, нам нужно от 3 до 5 миллиардов евро на месяц, чтобы покрывать эти текущие нужды. Нам нужна поддержка международного сообщества», — сказала фон дер Ляйен.

Президентка Еврокомиссии констатировала, что Россия целенаправленно разрушает гражданскую инфраструктуру Украины. «Это — терроризм. Россия пытается разрушить, парализовать Украину, но мы этого не допустим», — заверила фон дер Ляйен.

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