Фон дер Ляйен: Еврокомиссия работает над тем, чтобы выделить Украине в 2023 году 18 млрд евро

Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорит о том, что она работает с государствами-членами Европейского союза с целью предоставления Украине 1,5 миллиарда евро ежемесячно до окончания войны. Об этом она сказала во вторник в Берлине, сообщает «Интерфакс-Украина».



Такой объем финансирования позволит ЕС предоставить Украине 18 миллиардов евро в 2023 году, отметила фон дер Ляйен.



«Украине нужна срочная помощь и реабилитация, восстановление, поддержка ежедневного функционирования и выживания — зарплаты, пенсии и другие выплаты. По оценкам международных финансовых экспертов, нам нужно от 3 до 5 миллиардов евро на месяц, чтобы покрывать эти текущие нужды. Нам нужна поддержка международного сообщества», — сказала фон дер Ляйен.



Президентка Еврокомиссии констатировала, что Россия целенаправленно разрушает гражданскую инфраструктуру Украины. «Это — терроризм. Россия пытается разрушить, парализовать Украину, но мы этого не допустим», — заверила фон дер Ляйен.