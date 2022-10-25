Фон дер Ляйєн: Єврокомісія працює над тим, щоб виділити Україні у 2023 році 18 млрд євро

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн говорить про те, що вона працює з державами-членами Європейського союзу з метою надання Україні 1,5 млрд євро щомісяця до закінчення війни. Про це вона сказала у вівторок у Берліні, повідомляє «Інтерфакс-Україна».



Такий об'єм фінансування дозволить ЄС надати Україні 18 міліардів євро у 2023 році, зазначила фон дер Ляйєн.



«Україні потрібна термінова допомога та реабілітація, відновлення, підтримка щоденного функціонування та виживання – зарплати, пенсії та інші виплати. За оцінками міжнародних фінансових експертів, нам потрібно від 3 до 5 млрд євро на місяць, щоби покривати ці поточні потреби. Нам потрібна підтримка міжнародної спільноти», - сказала фон дер Ляйєн.



Президентка Єврокомісії констатувала, що Росія цілеспрямовано руйнує громадянську інфраструктуру України. «Це – тероризм. Росія намагається зруйнувати, паралізувати Україну, але ми цього не допустимо», - запевнила фон дер Ляйєн.