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В Мариуполе началась раздача российских паспортов

25 октября 2022, 12:56

В Мариуполе началась раздача российских паспортов

В Мариупольском районе оккупанты выдают людям первые паспорта России. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что российские паспорта начали выдвать в поселке Мангуш под Мариуполем. Место регистрации в паспортах указывают «ДНР», а не Россия. «Ты как "россиянин", но не такой как россияне. Недонелюдь», — прокомментировал этот факт Андрющенко.

По его словам, скорость обработки сверхнизкая, поэтому процесс паспортизации затянется на месяцы. «В первую очередь будут обслуживать тех, кто работает на бюджетные учреждения, то есть, кто обязан иметь российское гражданство», — подчеркнул он.

Штамп о регистрации в паспорте России. Фото: Петр Андрющенко

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