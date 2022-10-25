У Маріуполі почалася видача російських паспортів

25 жовтня 2022, 12:56

У Маріуполі почалася видача російських паспортів

У Маріупольському районі окупанти видають людям перші паспорти Росії. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що російські паспорти почали видавати в селищі Мангуш під Маріуполем. Місце реєстрації в паспортах вказують «ДНР», а не Росія. «Ти як «росіянин», але не такий як росіяни. Недонелюдь», — прокоментував цей факт Андрющенко.

За його словами, швидкість обробки наднизька, тому процес паспортизації затягнеться на місяці. «Насамперед обслуговуватимуть тих, хто працює на бюджетні установи, тобто кого зобов'язали мати російське громадянство», — підкреслив він.

Штамп про реєстрацію в паспорті Росії. Фото: Петро Андрющенко

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