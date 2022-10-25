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Из Бахмута эвакуировали мальчика, родители которого погибли от взрыва

25 октября 2022, 15:22

Из Бахмута эвакуировали мальчика, родители которого погибли от взрыва

Бахмут. Фото: полиции Бахмут. Фото: полиции

Полицейские эвакуировали из Бахмута мальчика, родители которого погибли. Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Донецкой области.

Как рассказали в полиции, восьмилетний Богдан остался один под обстрелами в районе, куда практически нет доступа. Несмотря на это, был организован спасательный рейс.

Часть дороги пришлось преодолевать пешком, оставив бронированный автомобиль. Полицейские разыскали ребенка, которого приютила соседка. Как оказалось, несколько дней назад родители оставили сына на попечении знакомой и отправились на похороны к своему родственнику. В этот момент рядом взорвался снаряд: супруги погибли от осколочных ранений. Женщина была на седьмом месяце беременности.

Тела пролежали на улице несколько дней, потому что атаки со стороны оккупантов не прекращались, и забрать их было невозможно. Узнав, что папа, мама и нерожденный братик или сестричка погибли, Богдан убежал от соседки, схватил велосипед и поехал на то место.

Правоохранители унесли ребенка из-под огня, помогли собрать вещи, вывезли из опасного района. Сейчас он в безопасности, за Богданом уже едут родные — его заберет родная тетя.

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