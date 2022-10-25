З Бахмута евакуювали хлопчика, батьки якого загинули від вибуху

25 жовтня 2022, 15:22

З Бахмута евакуювали хлопчика, батьки якого загинули від вибуху

Бахмут. Фото: поліції Бахмут. Фото: поліції

Поліцейські евакуювали з Бахмута хлопчика, батьки якого загинули. Про це повідомляє Головне управління Нацполіції у Донецькій області.

Як розповіли у поліції, восьмирічний Богдан залишився один під обстрілами в районі, куди практично немає доступу. Попри це, було організовано рятувальний рейс.

Частину дороги довелося долати пішки, залишивши броньований автомобіль. Поліцейські розшукали дитину, яку прихистила сусідка. Як виявилося, кілька днів тому батьки залишили сина під опікою знайомої й вирушили на похорон до свого родича. У цей момент поряд вибухнув снаряд: подружжя загинуло від уламкових поранень. Жінка була на сьомому місяці вагітності.

Тіла пролежали на вулиці кілька днів, бо атаки з боку окупантів не припинялися, й забрати їх було неможливо. Дізнавшись, що тато, мама та ненароджений братик чи сестричка загинули, Богдан втік від сусідки, схопив велосипед і поїхав на те місце.

Правоохоронці забрали дитину з-під вогню, допомогли зібрати речі, вивезли з небезпечного району. Нині він у безпеці, за Богданом уже їдуть рідні — його забере рідна тітка.

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