Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Оккупанты обстреляли 19 жилых домов в Донецкой области за сутки

25 октября 2022, 11:11

Оккупанты обстреляли 19 жилых домов в Донецкой области за сутки

Российская армия за минувшие сутки совершила 15 огневых атак территории Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть погибшие и раненые.

Обстреливали оккупанты регион РСЗО «Град», «Ураган» и артиллерией.

Удары нанесены по 8 населенным пунктам – городам Авдеевка, Красногоровка, Бахмут, Торецк, пгт Очеретино, Большая Новоселка, селам Дружба, Карловка.

Разрушены и повреждены армией РФ 20 гражданских объектов, из них 19 жилых домов и линия электропередач.

«Снова под вражеским огнем Бахмут. Оккупанты обстреляли город из реактивных систем залпового огня «Град». Убили 4 гражданских жителей. Также россияне продолжают атаковать населенный пункт из артиллерии. Есть погибшие и травмированные. Всего за сутки атак в городе повреждены 6 частных и 3 многоквартирных дома», - сообщили правоохранители.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 230 человек, с начала обязательной эвакуации более 26 000 человек, в том числе 4075 – дети, 1541 – люди с инвалидностью.

Смотрите ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране.

Еще по теме

Места
Донецкая область
Прочее
Война обстрелы на Донбассе

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:06
Оккупанты в Херсонской области пообещали выдворять за отказ принимать рубли
12:56
В Мариуполе началась раздача российских паспортов
10:34
Российские войска заминировали берег реки Красная на Луганщине
09:25
В оставленные дома жителей Сватово и Лисичанска заселяются оккупанты
09:18
В Мелитополе произошел взрыв у здания «губернатора» Балицкого
23:45
Армия РФ создает иллюзию отступления из Херсона — главное за день ►
17:31
«ДНР» поддержала российские законопроекты о запрете «ЛГБТ-пропаганды»
17:27
В Донецке рассказали о проблемах с отоплением
15:29
В захваченном армией РФ Северодонецке оставленные квартиры занимают оккупанты
14:23
Из оккупированного Херсона исчезли памятники российским военачальникам
13:51
Оккупанты взяли в плен детей из Энергодара — Федоров
11:00
Армия РФ готовится к обороне Херсона, а не покидает город — ГУР МОУ
09:16
«Л-ДНР»: За сутки в ходе обстрелов ранены семь человек
09:01
В Старобельске и Северодонецке оккупанты требуют пропуска для выезда
00:14
Обстрелы на Донбассе и юге Украины — главное за день ►
все новости
13:47
НГУ показала, как сейчас выглядит деоккупированная Белогоровка
13:40
За октябрь из опасных регионов эвакуировалось около 18 тысяч украинцев - Минреинтеграции
13:06
Оккупанты в Херсонской области пообещали выдворять за отказ принимать рубли
12:56
В Мариуполе началась раздача российских паспортов
11:53
Украина вернула тела еще 25 погибших военных
11:49
В Мариуполе расширили перечень домов под снос
11:23
«Укрэнерго» ограничивает потребление электроэнергии для населения и предприятий по всей Украине
11:11
Оккупанты обстреляли 19 жилых домов в Донецкой области за сутки
11:10
Фон дер Ляйен: Еврокомиссия работает над тем, чтобы выделить Украине в 2023 году 18 млрд евро
10:34
Российские войска заминировали берег реки Красная на Луганщине
10:29
США рассматривают возможность предоставления Украине системы ПВО Hawk — Reuters
09:25
В оставленные дома жителей Сватово и Лисичанска заселяются оккупанты
09:18
В Мелитополе произошел взрыв у здания «губернатора» Балицкого
09:13
Армия РФ «Градами», артиллерией и дронами атаковала Днепропетровщину
09:08
В Донецкой области из-за обстрелов погибли 7 жителей Бахмута
все новости
ВИДЕО
Армия РФ создает иллюзию отступления из Херсона — главное за день ►
24 октября, 23:45
Разбито почти все: Как выживают освобожденные села на границе Донетчины и Харьковщины
23 октября, 18:31
Атаки дронов и ядерный взрыв. Насколько велики угрозы для Украины ►
23 октября, 12:32

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

 

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама