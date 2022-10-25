Оккупанты обстреляли 19 жилых домов в Донецкой области за сутки

Российская армия за минувшие сутки совершила 15 огневых атак территории Донецкой области. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть погибшие и раненые.



Обстреливали оккупанты регион РСЗО «Град», «Ураган» и артиллерией.

Удары нанесены по 8 населенным пунктам – городам Авдеевка, Красногоровка, Бахмут, Торецк, пгт Очеретино, Большая Новоселка, селам Дружба, Карловка.

Разрушены и повреждены армией РФ 20 гражданских объектов, из них 19 жилых домов и линия электропередач.

«Снова под вражеским огнем Бахмут. Оккупанты обстреляли город из реактивных систем залпового огня «Град». Убили 4 гражданских жителей. Также россияне продолжают атаковать населенный пункт из артиллерии. Есть погибшие и травмированные. Всего за сутки атак в городе повреждены 6 частных и 3 многоквартирных дома», - сообщили правоохранители.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Также сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 230 человек, с начала обязательной эвакуации более 26 000 человек, в том числе 4075 – дети, 1541 – люди с инвалидностью.

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