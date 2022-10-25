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В Донецке — попадание снаряда в районе «Донецк-Сити»

Обновлено
25 октября 2022, 16:30

В Донецке — попадание снаряда в районе «Донецк-Сити»

Последствия обстрела в Донецке. Фото: Алексей Кулемзин Последствия обстрела в Донецке. Фото: Алексей Кулемзин

В Донецке под обстрел попал район возле торго-развлекательного центра «Донецк-Сити». Об этом «Новостям Донбасса» сообщил местный житель.

Фото последствий удара опубликовали очевидцы в соцсетях.

Глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что «прилет» зафиксирован на пересечении улицы Университетская и проспекта Панфилова в Киевском районе. Рядом находится пиццерия «Челентано», в которой выбило стекла в окнах.

По предварительным данным, на пересечении проспекта Панфилова и улицы Университетской ранен один человек, сообщает «Штаб теробороны ДНР».

Кроме того, под огнем оказались Буденовский район, а также Петровский район.

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