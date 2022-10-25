Последствия обстрела в Донецке. Фото: Алексей Кулемзин

В Донецке под обстрел попал район возле торго-развлекательного центра «Донецк-Сити». Об этом «Новостям Донбасса» сообщил местный житель.



Фото последствий удара опубликовали очевидцы в соцсетях.

Кроме того, под огнем оказались Буденовский район, а также Петровский район.