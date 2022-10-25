В Донецке под обстрел попал район возле торго-развлекательного центра «Донецк-Сити». Об этом «Новостям Донбасса» сообщил местный житель.
Фото последствий удара опубликовали очевидцы в соцсетях.
Глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что «прилет» зафиксирован на пересечении улицы Университетская и проспекта Панфилова в Киевском районе. Рядом находится пиццерия «Челентано», в которой выбило стекла в окнах.
По предварительным данным, на пересечении проспекта Панфилова и улицы Университетской ранен один человек, сообщает «Штаб теробороны ДНР».
Кроме того, под огнем оказались Буденовский район, а также Петровский район.