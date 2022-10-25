У Донецьку – влучення снаряда в районі «Донецьк-Сіті»

У Донецьку під обстріл потрапив район біля розважального центру «Донецьк-Сіті». Про це «Новини Донбасу» повідомив місцевий житель.
Фото наслідків удару опублікували очевидці у соцмережах.
Голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін уточнив, що «прильоти» зафіксовано на перехресті Університетської вулиці та проспекту Панфілова в Київському районі. Поруч знаходиться піцерія «Челентано», в якій вибило шибки у вікнах.
За попередніми даними, на перетині проспекту Панфілова та вулиці Університетської поранено одну людину, повідомляє «Штаб тероборони ДНР».
Крім того, під вогнем опинилися Будьонівський район, а також Петрівський район.