Участники Международной Крымской платформы приняли совместную декларацию

Участники Первого Парламентского саммита Международной Крымской платформы приняли совместную декларацию. В ней осуждаются действия РФ, сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.



Представители национальных парламентов и парламентских ассамблей международных организаций, участвующих в Международной Крымской платформе, собрались сегодня в хорватском Загребе, чтобы провести саммит. По результатам была одобрена совместная декларация.



Участники осуждают:

серьезные и систематические нарушения прав человека и злоупотребления на Крымском полуострове, особенно незаконное или произвольное задержание жителей Крыма, в том числе крымских татар, нарушение семейного единства, насильственный призыв украинцев и крымских татар в российскую армию, а также угрозы свободе слова, самовыражения и вероисповедания;

противоправную попытку РФ и ее прокси сфальсифицировать демократические инструменты и механизмы, такие как недавние так называемые «референдумы» в регионах Украины, с целью фальсификации оснований для неправомерных претензий РФ по поводу аннексии временно оккупированных ею территорий, как и в случае с Крымом;

продолжающуюся милитаризацию Крымского полуострова РФ, которая подрывает безопасность и стабильность в более широком Черноморском регионе, нарушает свободу судоходства в Азовском и Черном морях, нанося непосильный ущерб не только для экономики и сельского хозяйства Украины, но и для глобальных поставок продовольствия;

попытки незаконного вывоза похищенного украинского зерна из временно оккупированных районов Донбасса в третьи страны;

препятствие реализации прав и свобод судоходства в соответствии с международным правом, в том числе препятствование свободному проходу судов через Керченский пролив в Азовское море и более широкий регион Черного моря и обратно, что имеет негативные экономические последствия для украинских портов и международных торговых потоков;

продолжающееся изменение демографической структуры во временно оккупированном Крыму путем переселения российских граждан и выдворения за пределы полуострова проукраинских активистов.

Участники заявляют, что они намерены: