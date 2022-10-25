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Участники Международной Крымской платформы приняли совместную декларацию

25 октября 2022, 21:05

Участники Международной Крымской платформы приняли совместную декларацию

Участники Первого Парламентского саммита Международной Крымской платформы приняли совместную декларацию. В ней осуждаются действия РФ, сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Представители национальных парламентов и парламентских ассамблей международных организаций, участвующих в Международной Крымской платформе, собрались сегодня в хорватском Загребе, чтобы провести саммит. По результатам была одобрена совместная декларация.

Участники осуждают:

  • серьезные и систематические нарушения прав человека и злоупотребления на Крымском полуострове, особенно незаконное или произвольное задержание жителей Крыма, в том числе крымских татар, нарушение семейного единства, насильственный призыв украинцев и крымских татар в российскую армию, а также угрозы свободе слова, самовыражения и вероисповедания;
  • противоправную попытку РФ и ее прокси сфальсифицировать демократические инструменты и механизмы, такие как недавние так называемые «референдумы» в регионах Украины, с целью фальсификации оснований для неправомерных претензий РФ по поводу аннексии временно оккупированных ею территорий, как и в случае с Крымом;
  • продолжающуюся милитаризацию Крымского полуострова РФ, которая подрывает безопасность и стабильность в более широком Черноморском регионе, нарушает свободу судоходства в Азовском и Черном морях, нанося непосильный ущерб не только для экономики и сельского хозяйства Украины, но и для глобальных поставок продовольствия;
  • попытки незаконного вывоза похищенного украинского зерна из временно оккупированных районов Донбасса в третьи страны;
  • препятствие реализации прав и свобод судоходства в соответствии с международным правом, в том числе препятствование свободному проходу судов через Керченский пролив в Азовское море и более широкий регион Черного моря и обратно, что имеет негативные экономические последствия для украинских портов и международных торговых потоков;
  • продолжающееся изменение демографической структуры во временно оккупированном Крыму путем переселения российских граждан и выдворения за пределы полуострова проукраинских активистов.

Участники заявляют, что они намерены:

  • продолжать политическую, дипломатическую, финансовую, гуманитарную и другую поддержку Украины, соответственно процедур и правовой юрисдикции каждого участника с целью восстановления территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, одновременно усиливая давление на Россию для прекращения временной оккупации Крыма;
  • реализовывать на парламентском уровне решение Учредительного Саммита Международной Крымской платформы путем консолидации совместных усилий;
  • рассмотреть эффективные и скоординированные действия в сфере экономики и окружающей среды, направленные на смягчение последствий временной оккупации Крыма;
  • рассмотреть вопрос создания постоянного межпарламентского комитета Международной Крымской платформы, который мог бы давать экспертизу национальным и международным партнерам, информировать как на национальном уровне, так и на международных площадках о реальной ситуации во временно оккупированном Крыму;
  • разработать действенный механизм выработки возможных общих позиций для представления на межпарламентских ассамблеях и подготовки совместных документов по вопросам безопасности, прав человека, культурного наследия, угроз окружающей среде и т.п., вызванных временной оккупацией Крыма;
  • призвать РФ немедленно прекратить продолжающиеся усилия изменить демографическую структуру временно оккупированного Крыма путем переселения российских граждан;
  • отстаивать на национальном уровне необходимую политическую, дипломатическую, гуманитарную, финансовую и другую поддержку Украины — жертвы российской агрессии;
  • работать с международными парламентскими ассамблеями, такими как Европейский Парламент, Парламентская Ассамблея Совета Европы, Парламентская Ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества и Арабский парламент, с целью принятия резолюций в поддержку Парламентского саммита Международной Крымской платформы как инструмента консолидации межпарламентских усилий, направленных на деоккупацию Крыма и Севастополя, а также на восстановление территориальной целостности Украины.

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